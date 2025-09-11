Karabük Belediyesi tarafından düzenlenen ikinci toplu sünnet şöleni, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Kanyon Düğün Salonu’nda düzenlenen programa çocuklar ile aileleri toplu taşıma araçlarıyla getirildi. Araçlardan inen çocukları Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya karşıladı.

Programda günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, katılımcılara teşekkür ederek, çocukların bu özel günlerinde yanlarında olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Protokol üyelerinin sünnet olan çocuklara altın takmasıyla devam eden programda çocuklar çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi.