Karabük Belediyesi, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte park, bahçe ve refüjlerde başlattığı mevsimlik çiçek dikimi ile kenti daha estetik ve canlı bir görünüme kavuşturuyor.

Karabük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, ana arterler, kavşaklar, yürüyüş yolları ve yeşil alanlarda kapsamlı çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Çiçek dikimlerinin yanı sıra temizlik, bakım ve peyzaj faaliyetleriyle de şehir genelinde planlı bir çevre yönetimi anlayışı hayata geçiriliyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, belediyecilik anlayışlarını yalnızca altyapı hizmetleriyle sınırlı tutmadıklarını belirterek, estetik unsurları da önemsediklerini vurguladı. Çetinkaya, "Her çalışmamızda şehrimizin kimliğini ve doğasını gözetiyor, kent estetiğine katkı sunacak adımlar atıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşayabileceği, düzenli ve yeşil bir Karabük inşa etmek" dedi.

Çetinkaya, yazlık çiçek dikimlerinin şehir genelinde belirlenen program çerçevesinde devam ettiğini belirterek, dikilen bitki türlerinin mevsim koşulları ve şehir dokusuna uygun şekilde seçildiğini kaydetti.