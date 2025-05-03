Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Karabağlar Yaylası’nde doğa gezisi yapan 55 yaşındaki bir vatandaş, ender rastlanan büyüklükte iki adet kuzu göbeği mantarı buldu.

Süpüroğlu mevkiinde doğasever vatandaşın bulduğu mantarların toplam ağırlığı 1 kilo 800 gram olarak ölçüldü. Doğada mantar ararken bu iki dev kuzu göbeği mantarını fark ettiğini söyleyen vatandaş, heyecanını gizleyemedi. İlk defa bu büyüklükte bir kuzu göbeği mantarı gördüğünü belirterek, "Hayatımda bu kadar büyük kuzu göbeği görmedim, görenler de inanamıyor" sözleriyle doğada karşılaştığı mantarın heyecanını paylaştı.