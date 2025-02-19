İstanbul Anadolu yakasında akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası trafiği yoğunluğu yüzde 90’lara dayandı.

İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Anadolu Yakası Kadıköy ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı trafiği adeta felç etti. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 90’lara dayandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası’na göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 19.25 itibarıyla yüzde 87 olarak gösterildi. D-100 Karayolu Kadıköy Sahrayıcedit mevkisinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.