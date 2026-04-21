Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kapadokya'da yerli ve yabancı turistlere Türk kahvesi ve lokum ikram edildi.

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Kapadokya'nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Göreme Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirildi. Müze girişinde kurulan stantta turistlere geleneksel Türk kahvesi ikram edilirken, yanında lokum da sunuldu. Turistler lokum ve kahveyi yudumlarken eşsiz Kapadokya manzarasının tadını çıkardı. ABD'li turist Jeanette Sales, 'Birkaç gündür Türkiye'deyim. İstanbul'da da Türk kahvesi içtim ve beğendim. İlk kez tanıştığım bu lezzet gerçekten çok zengin. Türkiye güzel bir ülke' dedi. Uruguaylı turist Faul Estrade ise 'Kapadokya'da doğanın güzelliğinin tadını çıkarıyorum. Bu sabah balon turuna da katıldık. İkramlar için görevlilere ayrıca teşekkür ederim' diye konuştu.

Bangladeşli turist Shaiful İslam da, 'Türkiye'ye ilk kez geldim. Kapadokya'yı da daha önce görmemiştim. Ülkenin zenginliklerini deneyimleme fırsatı yakalamak keyif verici' ifadelerini kullandı.