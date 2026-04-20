Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde kadınların ekmek pişirdiği köy fırınında meydana gelen çökme sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde kadınların ekmek pişirdiği fırının çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay sırasında içeride bulunan 4 kişiden 3'ü kendi imkânlarıyla dışarı çıkarak kurtulurken, 1 kişi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, 61 yaşındaki Fatma Altın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Köy muhtarı Seyit Poyraz 'Burası köyümüzde bulanan mahalle fırınıydı. O mahalledeki vatandaşlarımız sırasıyla orada ekmek pişirirlerdi. Bu günde yine o fırında ekmek pişirilirken çatısı birden bire çökmüş. 3 kişi kendi imkanlarıyla kaçarak kurtulmuş. İç kısımda bulunan Fatma Altın ise çıkamamış' ifadelerini kullandı.

Fırının 1980'li yıllarda yapıldığını söyleyen köy sakinlerinden Ömer Gümüş'de 'Zamanla ısıdan dolayı betonunda dökülmeler vardı. Son yağışlardan dolayı da çökme yaptı. Asıl biz yan tarafının çökeceğinden korkuyorduk' şeklinde konuştu.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Altın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Derinkuyu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Derinkuyu Cumhuriyet Savcılığınca olayla ilgili inceleme başlatıldı.