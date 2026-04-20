Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yoğun yağışların ardından Gediz Nehri ile Nif Çayı'nın birleşim noktasında su akışını engelleyen birikintilere müdahale ederek yaşanabilecek taşkın riskini ortadan kaldırdı.

MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde etkili olan yağışların ardından dere yataklarında oluşan rusubat ve atık birikintilerine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Gediz Nehri ile Nif Çayı'nın kesişim noktasında oluşan tıkanıklık iş makineleriyle kısa sürede temizlendi. Yapılan müdahale ile suyun akışı yeniden normale dönerken, bölgedeki taşkın tehlikesi de bertaraf edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Gediz Nehri'nin kentin en önemli su kaynaklarından biri olduğunu belirterek, 'Doğamızı ve şehrimizi korumak önceliğimiz. Taşkın risklerini en aza indirmek için ekiplerimiz sahada yoğun mesai harcıyor. Ancak bu mücadelede vatandaşlarımızın da desteği şart' dedi.

Evsel atık uyarısı

Temizlik çalışmaları sırasında dere yatağından çıkarılan atıkların büyük bölümünü evsel çöplerin oluşturması dikkat çekti. Yetkililer, bilinçsizce atılan çöplerin su akışını engelleyerek taşkın riskini artırdığına vurgu yaparak vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün, kent genelinde riskli noktalarda periyodik temizlik ve bakım çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi.