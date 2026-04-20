Nevşehir'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu alkollü sürücü, kontrol için araçtan indikten sonra kaçarak izini kaybettirdi. Kimliği tespit edilen sürücüye 205 bin lira ceza uygulandı.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Nar beldesindeki bağ evleri mevkiinde meydana geldi. Bölgede devriye gezen polis ekipleri şüphe üzerine 50 AK 280 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü Alparslan İ.'nin alkollü olduğunu fark eden ekipler işlem yapılması için trafik ekiplerini çağırdı. Bu arada sürücü yanındaki arkadaşını ve aracını bırakıp kaçarak izini kaybettirdi. Ekipler bölgede geniş çaplı arama yapmasına rağmen sürücüyü bulunamadı. Kimliği tespit edilen alkollü sürücüye 205 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine de 60 gün el konuldu. Otomobili de 60 gün trafikten men edildi.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.