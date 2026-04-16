Nevşehir'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kapadokya'nın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Paşabağları Ören Yeri'nde kurulan stantta turistler geleneksel el sanatlarını deneyimledi.

Her yıl yaklaşık 5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapadokya'da Nevşehir Müze Müdürlüğü tarafından açılan stantta turistler, halı dokuma ve çanak-çömlek yapımı hakkında önce bilgi aldı. Daha sonra usta eğitmenler eşliğinde tezgâh başına geçen ziyaretçiler, ilmek atarak halı dokumanın inceliklerini öğrenirken, çamura şekil vererek çanak yapımını da deneyimledi. Etkinlikte ilk ilmeği ise Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar attı. Özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Kapadokya'yı ziyaret eden turistler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bölgenin sadece doğal güzellikleriyle değil kültürel zenginlikleriyle de ön plana çıktığını ifade ettiler. ABD'li turist Frank Furstenberg, 'Hayatım boyunca birçok gezide bulundum. Buraları daha önce hiç görmemiştim. Çok büyüleyici. Özellikle kilim dokuması ve çanak yapımını da ilk defa bu kadar yakından gördüm' dedi.

Kayseri Yeşilhisar'dan gelen Alaattin Eren Aplak da, Kapadokya gezisi sırasında etkinliğe katıldığını belirterek, 'Kapadokya bölgesini gezerken burada halı dokuma işini gördük. Hemen deneyimlemek istedim. Özellikle kültürümüzü yansıtan bir gelenek. Her ne kadar yapmak istesem de çok başarılı olduğum söylenemez' diye konuştu.

Turizm Haftası boyunca Kapadokya'nın farklı noktalarında kültürel etkinliklerin devam edeceği bildirildi.