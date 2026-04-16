Kahramanmaraş'ta ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki mezarının taşına annesi tarafından çok sevdiği Galatasaray'ın forması bırakıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Yeşiller Aile Mezarlığı'nda defnedildi. Defin işlemlerinin ardından evladının mezarı başında göz yaşları döken anne Sonay Yeşil, evladının mezarına Galatasaray forması bıraktı. Olayda hayatını kaybeden Adnan'ın mezar taşına bırakılan giyemediği Galatasaray forması yürekleri dağladı. Annenin mezar taşına koyduğu formayı Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın getirdiği ve anneye eşlik ettiği görüldü.