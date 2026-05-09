Forum Kapadokya'da Anneler Günü, T-shirt boyama atölyesi, Soru-Cevap Yarışmaları ve 'Hayal Duvarı' ile keyifli anlara ve özel anılara dönüşüyor.

Forum Kapadokya, 10 Mayıs Anneler Günü'nde çocuklar ve anneleri bir araya getiren eğlence ve katılım odaklı özel bir program sunuyor. Gün boyu sürecek etkinliklerde ziyaretçiler hem birlikte üretme hem de keyifli anlar paylaşma fırsatı yakalayacak.

T-shirt Boyama Atölyesi düzenlenecek

13.00, 14.30 ve 17.00 saatlerinde üç seans halinde gerçekleştirilecek olan T-shirt Boyama Atölyesi'ne her seansta 15 kişi katılabilecek. Katılımın ücretsiz olduğu atölye için kayıtlar etkinlik alanında, seanslardan yarım saat önce alınacak. Gün boyu eğlenceli vakit geçirme imkanı sunan etkinlikler interaktif sunucu eşliğinde gerçekleştirilecek. Ayrıca Soru-Cevap Yarışmaları ile minikler eğlenirken öğrenecek.

Mutlu anılar ve hayaller duvarlarda hayat bulacak

Programın bir diğer bölümünde 'Hayal Duvarı' aktivitesi yer alacak. Çocuklar ve anneleri birlikte mutlu anılarını ve hayallerini büyük ölçekli bir duvar üzerinde renklerle ifade ederek ortak bir çalışma ortaya çıkaracak. Forum Kapadokya, Anneler Günü'nü birlikte eğlenilen, paylaşılan ve hatıralarla zenginleşen özel bir deneyime dönüştürmek isteyen tüm ziyaretçilerini bu etkinliğe davet ediyor.