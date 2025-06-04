Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden,aynı zamanda Alaplı TSO Meclis Başkanı Nedim Kaplancan’nın yeğeni olan 27 yaşındaki ismet Kaplancan son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi TSO Meclis Başkanı Nedim Kaplancan’nın yeğeni, Kaplancan Orman Ürünleri Sahiplerinden Ahmet Kaplancan’ın oğlu, İsmet Kaplancan (27) akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Ankara’da tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi’nde hayatını kaybetti. İsmet Kaplancan’nın cenazesi Alaplı Merkez Cami’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında defnedilmek üzere Osmanlı Köyü Çandırlı Mahallesinde defin edildi. Gerçekleştirilen cenaze törenine Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ile Cenazeye çok sayıda sevenleri katıldı.