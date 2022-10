Malatya’da düzenlenen kanser bilgilendirme toplantısında, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekilerek, can kayıpları nedenleri arasında kalp hastalıklarından sonra 2. sırada gelen kanserden korunma yolları dile getirildi.

Malatya’da düzenlenen kanser bilgilendirme toplantısında, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekilerek, can kayıpları nedenleri arasında kalp hastalıklarından sonra 2. sırada gelen kanserden korunma yolları dile getirildi.

Halk Sağlığı Merkezine bağlı Malatya Yeşilyurt Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimince bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yazıhan Halk Eğitim Merkezinde yapılan bilgilendirme toplantısı, Yazıhan Devlet Hastanesi Başhekimi Nur Demir Kaplan başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Halk Sağlığı Merkezine bağlı Yeşilyurt KETEM biriminde eğitimci Arzu Sarıcam ve Filiz Şahiner tarafından, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolorektal kanseri, kanserden korunma metotları, kanserin neden kaynaklandığı, genel şekilde kanserin kontrol altına alınması ve kanser hastalıkları hakkında bilinçlendirme yapılarak erken kanser tanısının önemi vurgulandı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından kanser ile mücadele için kurulmuş olan ve ücretsiz olarak hizmet veren KETEM’in faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programda konuşan Arzu Sarıcam, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekerek, can kayıpları nedenleri arasında kalp hastalıklarından sonra 2. sırada gelen kanserden korunma yolları dile getirildi. Sarıcam, “Kanser günümüzde önemi giderek artan bir sağlık ve yaşam sorunu halini aldı. Erken tanı ve tedavi yöntemleri nedeniyle can kaybı oranları azalmaya devam etse de, tüm dünyada erkek ve kadınlarda can kayıpları nedenleri arasında kalp hastalıklarından sonra 2. sırada geliyor” dedi.

Filiz Şahiner ise kanserden korunmanın altın kuralını dile getirirken, “Sigardan uzak durulmalı. Şeker doğal yiyeceklerden karşılanmalı. Yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı. Hareketli yaşam tarzı benimsenmeli. Sebze ve meyveler iyi yıkanmalı. Elektronik cihazlara uzun süre çok yakın olmamalı. Stresten uzak durulmalı ve obeziteye karşı önlem alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Hulusi Şahin’in eşi Malatya Gönül Elçileri Temsilcisi Ebru Şahin, Yazıhan Kaymakamı Kutsal Baytak, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin’in eşi Sema Şahin, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu’nun eşi Ayşe Uğurlu, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar’ın eşi Esma Savar, Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu’nun eşi Firdevs Rabia Türkoğlu, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın’ın eşi Mukaddes Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in eşi Songül Dağdeviren, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman’ın eşi Betül Şişman, İl Sağlık Müdür Vekili Harun Kurt, kurum amirleri, muhtarlar ve eşleri ile vatandaşlar katıldı.