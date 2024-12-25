Sağlık Bakanlığı’nca Çankırı Devlet Hastanesi bünyesinde onkoloji birimi oluşturuldu. İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, kanser hastalarının artık il dışına çıkmadan tedavi olabileceğini açıkladı.

Sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir hale getirilmesi amacıyla Çankırı Devlet Hastanesine onkoloji uzmanı kadrosu tahsis edildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, bu gelişmenin Çankırı’da bir ilk olduğunu belirterek, "Kanser hastalarımız artık il dışına çıkmadan, kendi illerinde tedavi olabileceklerdir. Çankırı Devlet Hastanesi, bu hizmeti sunarak halkımıza büyük kolaylık sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Dr. Sarıkaya, hastanenin sadece onkoloji alanında değil, diğer branşlarda da eksik uzmanlık kadrolarını hızla tamamladığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve diğer yetkililere teşekkür eden Sarıkaya, Çankırı Devlet Hastanesinin sağlık hizmetlerini daha üst seviyeye taşıma çabalarının süreceğini ifade ederek, "Değerli Çankırılı halkımız, sağlık alanında hak ettiğiniz kaliteli sağlık hizmetini sunmak adına verdiğimiz gayret ve sizlere müjdelerimiz devam etmektedir. Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun ilimize olan destekleriyle Çankırı Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermek üzere onkoloji uzmanı münhal kadrosu verilmiştir. İkinci basamak olan Çankırı Devlet Hastanesine böyle bir kadro tahsis edilmesi, halkımızın sağlık hizmetine ulaşabilirliği açısından büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

120 uzman hekim ile vatandaşlara hizmet verdiklerini anlatan Sarıkaya, "Tüm ana dal uzmanlarımızın yanında üçüncü basamak hastanelerimizde yer alan nefroloji, endokrinoloji ve gastroenteroloji gibi yan dal uzmanlık dalları Çankırı Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermektedir. 9 yıldır aylık geçici görevlendirmelerle yürütülen nefroloji uzman hekimi, 2024 yılında kadrolu olarak göreve başlamıştır. Gastroenteroloji uzmanı, 2016 yılından itibaren yokken 2020 yılında göreve başlamıştır. Endokrinoloji uzmanımız, 2015 yılından itibaren yokken 2022 yılında göreve başlamıştır. Göğüs cerrahisi uzmanımız, 2016 yılından itibaren yokken 2022 yılında göreve başlamıştır" değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya, "Son iki yılda eksik branşlarımızı tamamlamak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Hastalarımızın bulundukları ilde sağlık hizmetini almaları, sevk oranlarımızın azalması ana hedefimizdir. Tüm hastalarımızın sağlık hizmetlerine kolay ulaşabilmesi için çabamız devam edecektir. İlimize ilk defa tahsis edilen onkoloji uzmanı münhal kadrosu ile kanser hastalarımız artık onkoloji hekimi için il dışına gitmeyecek, ilimizde tedavilerini olacaklardır" dedi.