Erzurum’da kamyonetin arkasında yapılmış metal bölmede gizlenmiş olarak kaçak göçmenler bulundu.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik çalışmalar neticesinde, düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak batı illerine sevkini sağlayan ve göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen kamyonette, kasa kısmına özel olarak yaptırılmış kapalı bölmede 9 kaçak göçmen yakalandı.

Operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.