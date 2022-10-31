Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüsnü T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen, Opel marka otomobil ile Mikail B. yönetimindeki Ford marka kamyonet, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden Mikail B. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Mikail B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu’da kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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