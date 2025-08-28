Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyet, "Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı kapsamında Ardahanlılarla buluştu. Akarca, ’’Amacımız vatandaşın sorununu çözerek, en kısa, en masrafsız, en hızlı ve seri bir şekilde adalete erişimi sağlamak’’ dedi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyet, "Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı kapsamında Ardahan’da vatandaşlarla bir araya geldi. Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi Salonu’ndaki programa Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Faruk Demir, protokol üyeleri, muhtarlar, baro ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yaptığı konuşmada, ’’Hak arama kültürünün bilincinin gelişmesi ile demokrasi kültürü gelişir, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti güçlenir. Bu kurumlar sizin için yapılmış olan kurumlar, vaat edilmiş olan kurumlar. Bunun için devletimiz bu kurumları kurmak suretiyle vatandaşın en kısa ve en hızlı bir şekilde hakkına kavuşmasını murat ediyor. Tabii bunlarla ilgili olarak çeşitli illerimizde toplantılar gerçekleştiriyoruz. Kısacası Kamu Denetçiliği Kurumu kapıları sonuna kadar vatandaşlara açık olan, idareyle de iyi iletişim ve verimli işbirliği içerisinde bulunan klasik bir şikayet ve denetim mekanizması değil. Bunu klasik diğer kurumlarla karşılaştırmayın. Bizim amacımız, sorunumuz burada idareyi örselemek, idareyi zora sokmak değil. Vatandaşın sorununu çözmeke, en kısa, en masrafsız, en hızlı ve seri bir şekilde adalete erişimi sağlamak. Bunun için elimizde güçlü imkanlar var. Bunlar nedir; sadece mevzuatı değerlendirmiyoruz. Ama bizim kanunumuz diyor ki; şikayetler, başvuru, insan haklarına dayandığı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünde inceler, araştırır ve idareye tavsiyede bulunur. Dünyanın her yerinde kamu denetçiliği kurumları, ombudsmanlıklar ücretsiz ve tavsiye kararı vermektedir. Mahkeme kararı değil bu. Ama bu demek değildir ki idareler tamamen keyfi davransın, ya bu nasılsa tavsiye kararı ben uymasam da olur. Biz meclis komisyonu, karma komisyonu, uyan ve uymayan idareleri davet ediyoruz. Uyan idarelerin yöneticilerine plaket veriliyor, uymayan idarelere de tavsiye kararlarına niye uymadın diye sorgulanıyor’’ dedi.