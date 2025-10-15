Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerinde önemli bir rol oynayan öğrenci toplulukları, yeni üyeleriyle buluşmak için stantlarını açtı.

2025-2026 akademik yılının başlamasıyla birlikte kampüsün en hareketli etkinliklerinden biri olan "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri" başladı. Esentepe Kampüsü’nde bulunan yürüyüş yolu boyunca kurulan stantlarda, birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösteren tam 70 öğrenci topluluğu yerini aldı. Kültür-sanattan spora, teknolojiden sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazede etkinlik gösteren topluluklar, yeni öğrencilere kendilerini tanıtma ve faaliyetlerini anlatma fırsatı buluyor. Tanıtım etkinliğini ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, öğrenci topluluklarının stantlarını gezerek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yusuf Alemdar ve Prof. Dr. Al, topluluk temsilcileriyle projeleri ve yeni dönem hedefleri üzerine sohbet etti.

Bu yılki tanıtım günlerinin en dikkat çekici yanlarından biri de yeni kurulan 10 öğrenci topluluğunun ilk kez öğrencilerle buluşması oldu. Yeni toplulukların da katılımıyla birlikte SAU’deki toplam topluluk sayısı 70’e ulaştı. Bu artış, öğrencilere ilgi alanlarına göre çok daha fazla seçenek sunuyor. Topluluk temsilcileri, stantlarını ziyaret eden öğrencilere yıl boyunca yapacakları etkinlikler, projeler ve eğitimler hakkında bilgi vererek üye kayıtlarını alıyor. Öğrenciler, tanıtım günleri sayesinde hem ders dışı zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirme hem de sosyal çevrelerini genişletme imkanı buluyor. Stantlar, 17 Ekim’e kadar kampüs yürüyüş yolunda ziyaretçilere açık olacak.