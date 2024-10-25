Aksaray’da motosiklet çalan ve güvenlik kamerasına yakalanan 2 şahıs, polisin operasyonuyla yakalanırken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şamlı Mahallesinde bir apartmanın önünden kilitli halde bulunan motosikletin kilidini kırarak çalan 2 hırsızlık şüphelisi kayıplara karıştı. Motosiklet sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine olayla ilgili inceleme ve araştırma yapan polis ekipleri şüphelileri ve kimliklerini güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ederek R.T. (32) ve O.O. (26) isimli şahısların peşine düştü. Bir süre yapılan takibin ardından şahısların kaldığı ikamete baskın yapan polis, 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden R.T.’nin 20 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.