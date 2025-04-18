Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı, 14-20 Nisan 2025 Kalp Sağlığı Haftası kapsamında ortak bir seminer düzenledi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda, gerçekleştirilen seminerde, kalp ve damar hastalıklarının önemi, risk faktörleri ve tedavi yöntemleri ele alındı. Seminere; MSKÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Başkanı Prof. Dr. Metin Pıçakçıefe ve Kardiyoloji AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Başaran konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Metin Pıçakçıefe, "Kalp ve Damar Hastalıklarının Önemi ve Risk Faktörleri" başlıklı sunumunda, kalp hastalıklarının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı. Kalp damar hastalıklarının, doğumdan itibaren sağlıklı yaşam tarzı benimseyerek büyük oranda önlenebileceğini ifade eden Pıçakçıefe, özellikle sigara, yüksek tansiyon, obezite gibi risk faktörlerinin kontrol altına alınmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Prof. Dr. Özcan Başaran ise "Kalp ve Damar Hastalıklarında Risk Değerlendirmesi ve Tedavi" konulu sunumunda, kalp hastalıklarının Türkiye’de Avrupa ülkelerine kıyasla daha erken yaşlarda görüldüğüne dikkat çekerek, mevcut risk faktörlerinin gelişmiş ülkelere göre daha kontrolsüz olduğunu aktardı. Başaran, kalp damar hastalıklarının erken teşhis ve yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenebilir ve yönetilebilir olduğunu vurguladı.

Seminerin ardından katılımcıların soruları yanıtlanırken, etkinliğe Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Eda Özlek, her iki anabilim dalının akademik personelleri, intörn doktorlar ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.