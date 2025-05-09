Aydın’ın Efeler ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ASTİS Camii’nde görevli müezzin Fahrettin Uçar, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Efeler ilçesinde Karacaahmet Türbe Camii Müezzin Kayyımı Fahrettin Uçar (57), görevlendirildiği ASTİS Camii’nde dün öğle namazını kıldırdıktan sonra imam odasında Kuran-ı Kerim okurken bir anda fenalaştı. Yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri camiye geldi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tespit edilen Uçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uçar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tepecik Camiinde, Cuma namazına müteakip Uçar’ın cenaze namazı İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırıldı. Alınan helalliğin ardından Uçar, mahalle mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.