Kalkınma Tarım ve Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından, "Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı" kapsamında bir bilgilendirme semineri düzenlendi. Güre’deki Adrina Termal Health & Spa Hotel’de gerçekleşen programa, turizm sektörü temsilcileri ve yerel yöneticiler yoğun ilgi gösterdi.

Seminere; Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soykan, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mahmut Demir, otel yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Birlik Başkanı Muammer Temiz, sürdürülebilir turizmin Edremit’in geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi: "Dağımız, denizimiz, havası ve suyu ile eşsiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu güzellikleri yarınlara daha güçlü bir şekilde taşıyabilmek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Birlik olarak doğaya sahip çıkan, yerelden güç alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı da bu anlayışın önemli bir parçasıdır. Tesislerimizin çevreye duyarlı ve rekabetçi hale gelmesi için atacağımız adımlar büyük önem taşıyor."

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve Edremit Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soykan da birer konuşma yaparak, organizasyonun önemine dikkat çekti.

Program kapsamında, katkılarından dolayı Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soykan, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mahmut Demir, GSTC Uzmanı Taner Öztürk ile Adrina Termal Hotel yetkililerine plaket takdim edildi.

Seminerin son bölümünde, GSTC (Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi) Uzmanı Taner Öztürk tarafından sürdürülebilir turizm uygulamaları hakkında sunum gerçekleştirildi.