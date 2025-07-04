Anadolu Üniversitesi Kalite Komisyonu’nun yılsonu toplantısı, İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitenin kalite güvencesi sisteminin kurulmasında büyük katkıları olan "Kalite Komisyonu" üyelerine emekleri için teşekkür etti. Prof. Dr. Taşcı, komisyon üyelerinin üstlendikleri çalışmalarda gelinen aşamalara ilişkin bilgiler paylaştı

Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı ise komisyon üyelerinin üstlendikleri çalışmalarda gelinen aşamalara ilişkin bilgiler paylaştı. Taşcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemizde BİDR 2024 Yılı Geri Bildirim Raporu tamamlandı ve komisyon üyeleriyle paylaşıldı. Program İzleme ve İyileştirme Komisyonu kapsamında süreç başarıyla koordine edildi. Kalite sekmesinin birimlerin web sayfalarında güncellenmesi için destek alındı. Araştırma yönetimiyle ilgili kapsamlı raporlar hazırlandı. Öğrenci geri bildirimleri süreci titizlikle incelendi. Üniversite Danışma Kurulu’na yönelik anketin hazırlanması ve gönderilmesi sürecinde katkılar sağlandı. İdari Kalite Komisyonu çalışmaları kapsamında da destek alındı. PUKÖ İzleme Formlarının akademik birimlerden toplanması sağlandı. Son olarak, uluslararasılaşma konusuna değinmek istiyorum. Daha önce Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) ile bir toplantı yapmıştık. Bu kapsamda, UİB tarafından yürütülen çalışmalar derlenerek raporlandı."

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Barış Kılınç, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı ile Kalite Komisyonu üyeleri katılım gösterdi.