Kocasinan Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesinin devam ettiği Uğurevler Mahallesi’nde yeni konutların temel atma töreni gerçekleştirildi. Okul, aile sağlığı merkezi, parklar ve yolların yanı sıra bölgeye sosyal donatıları da bir bir kazandırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kentsel dönüşümle şimdi de üç önemli çalışmayı eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Bu yönüyle adeta bereketli bir Kayseri işi oldu. Tabiri caizse, bir taşla üç kuş vuruyoruz" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar’ın ev sahipliğinde Uğurevler Mahallesi’nde düzenlenen ve 2 blok, toplam 102 daireden oluşan temel atma törenine; AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Dr. Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Behsat Kürşat Önder, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bölge sakinleri ve davetliler katıldı.

Kentsel dönüşüm projelerinin hepsini birer sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Bugün burada aslında sadece bir temel atma töreni gerçekleştirmiyoruz; aynı anda üç önemli çalışmayı eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Bu yönüyle adeta bereketli bir Kayseri işi oldu. Tabiri caizse, bir taşla üç kuş vuruyoruz. Daha önce kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılması gereken gecekondular vardı. Şimdi o alanda hak sahipleri için inşa ettiğimiz konutlara vatandaşlarımız yerleşti. Kendilerine huzur ve sağlık içinde oturacakları bir yuva nasip olsun diyorum. Uğurevler Kentsel Dönüşüm Projesi, diğer bölgelerimizde olduğu gibi hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda hem imarsız ve eski yapıların dönüşümü sürüyor hem de çevre düzenlemesi, altyapı-üstyapı ve yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Amacımız bu bölgeyi her yönüyle daha da güzelleştirmek. Bölgeyi incelerken, taş yapılı ve artık çağdaş eğitim ihtiyaçlarını karşılamayan Şehit Üsteğmen Ümit Bekem İlkokulu’nun yerine yeni ve modern bir okul inşa ettik. Kentsel dönüşümle sadece binaları değil, sosyal donatıları da yeniliyoruz. Bu doğrultuda bölgenin önemli bir ihtiyacı olan Aile Sağlığı Merkezi’ni de hizmete açtık. Her zaman ifade ettiğim gibi, kentsel dönüşüm bizim için aynı zamanda bir sosyal dönüşümdür. Bu dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın sadece fiziksel yaşam alanlarını değil, sosyal yaşamlarını da daha konforlu ve huzurlu hale getirmek için çalışıyoruz. Bu anlayışla bugüne kadar 3 blok konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik, şimdi de yeni bloklarımızın yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm, adeta iğne oyası işler gibi sabırla ve titizlikle yürütülen bir süreçtir. Bizler de bu süreci, sosyal donatılarıyla, yaşam kalitesini artıran projeleriyle birlikte hayata geçiriyoruz. Amacımız; hemşehrilerimizin huzur içinde yaşayacağı bir Kocasinan’ı hep birlikte inşa etmektir. Tüm gayretimiz, Kocasinan’a değer katmak ve ilçemizi daha da güzelleştirmektir. Yunusemre Mahallemiz’deki kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tamamladık. Son bir sosyal tesisimizin açılışını da çok yakında gerçekleştireceğiz. Ne söz verdiysek, orada hayata geçirdik. Uğurevler’de ise bir parkın yapımını tamamlamak üzereyiz. Kısa süre içinde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılan anlamlı ve önemli çalışmanın şehre ve Kocasinan’a hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise şunları söyledi:

"Cenab-ı Allah, Kocasinan Belediye Başkanımızdan ve kıymetli ekibinden razı olsun. Kendilerini gönülden tebrik ediyorum. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız Kayseri genelinde hızlı ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Artık sadece binalar değil, insana değer veren, yaşam kalitesini artıran yapılar inşa ediliyor. Kocasinan’ımız her geçen gün gelişiyor, güzelleşiyor. Türkiye’de örnek gösterilecek nitelikte kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. Başkanımızı ve ekibini bu başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Gayretle çalışan, şehrimize değer katan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Cenab-ı Allah, temellerini attığımız konutların kazasız belasız tamamlanmasını nasip etsin. Şimdiden konutların hayırlı olmasını diliyor, başkanımızı ve Kocasinan ekibini tebrik ediyorum."

AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise, "Kentsel dönüşüm, gerçekten meşakkatli ve uzun soluklu bir süreçtir. Bu süreçte Türkiye’de örnek gösterilecek çalışmalar yürüten belediyelerimizin başında Kayseri belediyeleri gelmektedir. Gecekonduların kaldırılarak, insanların sosyal yaşam alanlarına kavuşturulması büyük bir özveri ve kararlılık ister. Bu noktada, ilmek ilmek işlenmiş gibi titizlikle yürütülen bu güzel projelerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a özellikle teşekkür ediyorum. Sadece konut yapmakla kalmayıp, sosyal donatı alanlarıyla birlikte vatandaşlarımızın daha konforlu ve kaliteli bir yaşam sürmelerine katkı sağladığı için kendisini tebrik ediyorum. Kayseri, bu çalışmalarla birlikte her geçen gün yeni bir çehre kazanıyor ve şehircilik alanında Türkiye’ye örnek teşkil ediyor. Bu başarıda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, dualar eşliğinde butona basarak Uğurevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Konutları’nın temelini attı.