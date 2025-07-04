Kırşehir’de yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı il genelindeki ormanlık alanlarda dron destekli denetimler artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek sıcaklıklar ve kuruyan bitki örtüsü nedeniyle yangın tehlikesine karşı Kervansaray ve Aşıkpaşa Mahalleleri başta olmak üzere kent genelindeki ormanlık alanlarda denetimleri artırdı. Ormanlık alanlarda izinsiz mangal yakan ve piknik yapan vatandaşlar dronla tespit edilip müdahale edildi. Mangal yaktığı belirlenen bazı kişiler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülüp idari para cezası uygulandı. Denetimlerin yaz sonuna kadar aralıksız süreceği bildirildi.

Ormanlık alanlarda ateş yakılmasının büyük risk oluşturduğunu belirten yetkililer vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı.