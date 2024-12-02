Kayseri Şemsettin Atasun A Grubu ekiplerinden Kalespor, ligin 8. haftasında Kayseri Yolspor’u 2-1 yenerek haftalar sonra kazanmasını bildi.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: İbrahim İmrağ, Şule Öztürk, Ahmet Hakan Güder
Kalespor: Yiğit Karaca, Yusuf Tükel, Samet Çadır, Bayram Kılıç, A.Kadir Baykaldı, Mehmet Gençoğlu, Mükremin Bayrak, Arda İlhan (Hüseyin A. Kurtuluş dk. 60) , Dursun Erdem, Ömer Demir (A. Kerim Demirci dk. 20), Muhammet Akçiçek
Kayseri Yolspor: Samet Uyumaz , Mustafa Karakaya, Emir Talha Orhan (Muhammet Gazi Öztürk dk. 23), Berkcan Atay, Hasan Adıgüzel, Ali Şener, İbrahim Moussa Bozarı, Abdullah Budak, Selami Güneş, Muhammet Ali Taş, Hanifi Can Söğüt
Goller: Muhammet Akçiçek (Dk. 9), Dursun Erdem (Dk. 18) (Kalespor), Abdullah Budak (Dk. 78) (Kayseri Yolspor)
Kırmızı Kart: Hanifi Can Söğüt (Dk. 22) (Kayseri Yolspor)