Samsun Alaçam Resai Aydın İlkokulu Müdürü, eğitimci-yazar Ayhan Dodur, yüreğinden süzülen anlamlı köşe yazılarını "Gönülden Kaleme" isimli kitabında topladı. Bu eserle yalnızca okuyuculara değil, onlarca öğrenciye de umut oldu.

Ayhan Dodur, "Kitap yazmak benim aklımın köşesinden geçmeyen bir şeydi. Yıllardır köşe yazıları yazarım. Ve köşe yazılarımı okuyan arkadaşlardan kitap konusunda bir talep geldi. Düşündüm neden olmasın dedim. Yani anlayacağınız aklımın köşesinde dahi olmayan bu hayali gerçeğe dönüştürmek sizlerin sayesinde oldu. Kitabımı bir haftalık gibi kısa bir sürede alarak hem bana moral verdiniz, hem vefanızı gösterdiniz hem bu milletin yardımseverliğini ispatladınız hem de öğrencilerime umut oldunuz. Çünkü tüm geliri, okuluma ve çocuklarımıza armağan ediyorum. Yürekten teşekkür ederim Bir öğretmenin en büyük ödülü, öğrencilerine faydalı olabilmektir" dedi.

Her daim vatan sevgisini ve toplumsal sorumluluğunu ön planda tutan Dodur, "Bu vatana olan minnet borcumun ve geçmişlerimizin hayrının da kendimce bir karşılığı olmalıydı" sözleriyle yola çıktığını ifade etti.

Kitabın birinci baskısından elde edilen 61 bin 610 TL gelir, okulun ihtiyaç sahibi öğrencileri için Resai Aydın İlkokulu Okul Aile Birliği’ne komisyon tutanağı ve Okul Aile Birliği kararıyla yatırıldı. Kitap, yayınlanmasının ardından sadece bir hafta içinde tükenerek yoğun ilgi gördü ve adeta gönüllere dokundu. Bir hayırsever de kitap almadan okul hesabına 3 bin lira göndererek destek oldu.

Dodur, kampanyaya destek olan herkese en içten teşekkürlerini ileterek, "Bir çocuğun yüzündeki tebessüme vesile olan herkese minnettarım" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.