Samsun’un Bafra ilçesinde Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu ile Bafra Yeşilyazı Ortaokulu, Avrupa’daki ortaklarıyla birlikte yürüttükleri "A Journey Through Different Sports" adlı eTwinning projesiyle, sporun evrensel dilini öğrencilerle buluşturdu.

Projeye ilişkin açıklama yapan Bafra TSO Ortaokulu Müdürü Mehmet Demirbaş, "İspanya’daki ortak okullarla iş birliği içinde yürüttüğümüz bu proje ile öğrencilerimizin farklı spor branşlarını tanımalarını ve yerinde deneyimlemelerini hedefledik" dedi.

Proje kapsamında öğrenciler; judo, kort tenisi ve futbol gibi branşların temel kuralları, tarihi ve kültürel yansımaları hakkında hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı. Hazırlanan dijital içerikler ve yapılan sunumlar sayesinde öğrencilerin spor kültürüne bakış açılarında farkındalık oluşturuldu.

Özellikle İspanyol öğrencilerle yapılan çevrim içi görüşmeler, sporun ülkeler arası farklılıklarını anlamada önemli katkı sağladı. Türk ve İspanyol öğrenciler, kendi kültürlerini tanıtırken, bazı branşları uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı da yakaladı.

Projenin sonunda öğrencilerin sadece fiziksel gelişim değil, kültürel anlamda da büyük kazanımlar elde ettiğini belirten Müdür Demirbaş, bu tür projelerin devam edeceğini ifade etti.