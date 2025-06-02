Samsun’un Bafra ilçesi Eynegazi Mahallesi Çınarkaya mevkisinde yapımı tamamlanan Hazreti Ömer Camii, düzenlenen törenle dualar eşliğinde ibadete açıldı.

Açılış öncesinde cami içinde din görevlileri tarafından aşrı şerifler ve ilahiler okundu. Bafra İlçe Müftüsü İbrahim Memiş, camilerin dini ve toplumsal hayattaki önemine dikkat çeken bir vaaz verdi. Öğle namazının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, Eynegazi Mahallesi Muhtarı Necati Köse ve caminin yapımında büyük emeği geçen Nuri Tural kısa konuşmalar yaparak destek veren herkese teşekkür etti.

Daha sonra AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, İlçe Müftüsü İbrahim Memiş, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Muhtar Necati Köse ve Nuri Tural’ın katılımıyla dualar edilerek kurdele kesildi, cami resmen ibadete açıldı. Açılışın ardından cami avlusunda katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.