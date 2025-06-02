SAMSUN (İHA) – Samsun’da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı’nda Kurban Bayramı’na ilişkin tedbirler görüşüldü.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Samsun’da Kurban Bayramı’nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için alınan tedbirler, asayiş, güvenlik, narkotik, terör, organize ve siber suçlarla mücadele, kaçakçılıkla mücadele, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, düzensiz göçle mücadele, aranan şahısların yakalanması, emniyet ve trafik tedbirleri ele alındı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Sevdiklerimize sağlıkla kavuşacağımız mutlu bir bayram geçirmek için; trafik kurallarına uyalım, hız limitlerini aşmayalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, araç kullanırken telefonla konuşmayalım. Bu bayram, sevdiklerimize sağlıkla kavuşmanın mutluluğunu, güvenli bir şekilde yaşayalım. Unutmayın, trafik kurallarına uymak, sağlık ve mutluluğun anahtarıdır. Güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle" ifadeleri yer aldı.