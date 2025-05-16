Denizli’nin Kale ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor.

Denizli’nin Kale İlçesi Künar Mahallesinde ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi Kale itfaiyesinin yani sıra Denizli ve Muğla’dan da ekip sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği yangında havanın kararmasının ardından helikopter Kale de futbol sahasına iniş yapmak zorunda kaldı. Rüzgarın da etkisiyle yangının büyüdüğü, söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.