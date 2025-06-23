Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yaklaşık 4 yıl önce başlattığı FINVER (Fındık Verimliliği) Projesi’nde ekipler yeni hasat sezonu öncesi çalışmalar hız kazandı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yaklaşık 4 yıl önce başlattığı FINVER (Fındık Verimliliği) Projesi’nde ekipler yeni hasat sezonu öncesi çalışmalar hız kazandı. Çalışma kapsamında üreticilerden 5 yıllığına kiralanan 1000 dönüm fındık bahçelerinde kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları yapılıyor.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’da fındık üretiminden elde edilen gelirleri daha artırmak ve atıl kalan bahçeleri ekonomiye kazandırmak adına 4 yıl önce başlattığı FINVER çalışması üretime katkı sunmaya devam ediyor. Üreticilerden 5 yıllığına kiralanan fındık bahçeleri ziraat mühendisleri eşliğinde yapılan uygulamalarla daha verimli hale getiriliyor. Bu kapsamda ORTAR A.Ş ekipleri üreticilerden kiralanan fındık bahçelerinde, bakım, besleme, ilaçlama, gübreleme, kireçleme, dip sürgünü ve bordo bulamacı çalışmaları haricinde kahverengi kokarca çalışmaları gerçekleştirerek fındıkta verim kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

1000 DÖNÜM FINDIK BAHÇESİNDE ÇALIŞMA YAPILIYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi İştiraki ORTAR A.Ş tarafından 4 yıl önce başlanan ve ilk yılında 300 dönüm olarak başlanan çalışma aradan geçen dönemde 1000 dönüme ulaştı. Üreticilerden 5 yıllığına kiralanan bahçelerde bakım çalışması yapılmaya başlandı. Yapılan bu çalışmalarla fındık bahçeleri yeni sezona hazır hale getiriliyor.

KAHVERENGİ KOKARCA İLE MÜCADELE BAŞARILI SONUÇLAR VERİYOR

Üreticilerden 5 yıllığına kiralanan fındık bahçelerinde sürdürülen mücadeleyi değerlendiren ORTAR A.Ş Ziraat Mühendisi Abdülkerim Kurucu, yapılan ilaçlama uygulamalarının sahada olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Ziraat Mühendisi Abdülkerim Kurucu, “Yaptığımız düzenli ve hedefe yönelik ilaçlamalar sayesinde kahverengi kokarca popülasyonunu kontrol altına almaya başladık. Bu da hem ürün kalitesinde hem de verimlilikte gözle görülür bir artış sağladı” dedi.

Kurucu, mücadele sürecinde yalnızca kimyasal yöntemlere değil, aynı zamanda biyoteknik ve biyolojik mücadele tekniklerine de başvurulduğunu vurguladı. Tuzaklama sistemleri ve doğal düşman salımı gibi doğa dostu uygulamaların projeye entegre edildiğini belirten Kurucu, “Sürdürülebilir bir mücadele hedefliyoruz. Bu kapsamda üreticilerimizi de sürekli bilgilendiriyoruz” ifadelerini kullandı.