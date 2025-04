Nevşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Kahveci Dağı Konaklamalı Mesire Alanı’nın 3. Etabı ve Türk Tarihine Yolculuk Projesi kapsamında Türk Devletleri Anıtı görkemli bir açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kahveci Dağı Konaklamalı Orman Parkı’nın ilk 2 etabı geçen yılın sonunda tamamlanmış ve hizmete açılmıştı. Park, ziyaretçilere çeşitli sosyal etkinlikler yapma olanağı sunarken ailelerin ve doğa tutkunlarının keyifle vakit geçirebileceği bu alan, aynı zamanda şehrin doğal yapısıyla uyumlu bir mekan olarak tasarlandı.

Şiir okuyarak konuşmasına başlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada "Restorasyon beraberinde planlama ve icraat olarak üçe ayırdığımız bir dönemden geçiyoruz. Nisan ayından itibaren şehri şantiyeye çevireceğimizi söylemiştik. Mahallelerde her gün yaptığımız çalışmaları görüyorsunuz. Büyük alt yapı hamlesini başlattık şimdi sırayla diğer bütün projeler geliyor. Bu şehir hak ettiği değerden ve hak ettiği hizmetten fazlasını görecek. Hep birlikte buna şahitlik edeceksiniz. Daha yeni başlıyoruz, burası kafeteryaların, restoranların şimdi temeli atıp inşallah kurban bayramında hizmete alacağımız bungalov turistik mekanların, mangal alanlarının, çocuk oyun alanlarının, dinlenme alanlarının, seyir terasının ve şelalenin kısaca her insanımıza, her yaştan insanımıza hizmet verecek alanın açılışını yapıyoruz. Şu an üzerinde bulunduğumuz Türklük Anıtında ise 16 tane farklı şehirlerde yaşamış ve içerisindeki ihanetlerle yıkılmış Türk Devletlerimize ait bilgilendirmeler ve bayrakları var. İnşallah bugün yeniden bir milattır. Lütfen bizi izlemeye devam edin, her hafta bir temel her ay bir açılışla karşınızda olacağız. Üçbuçuk yıl içerinde bu şehrin altyapı ve üstyapı gibi bir problemi kalmayacak. Son bir buçuk yıl içinde daha büyük daha vizyoner işlere şehre değer katacak vakit hazırlayarak inşallah bu şehre verdiğimiz söze ve gösterdiğiniz vefaya karşılık vefamızı gösterip alnımızın akıyla çıkacak ve yapılan bütün hizmetleri alkışlayacağız. Bizi yalnız bırakmadığınız için bütün konuklarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Türkmenistan Büyükelçisi Mekân Ishan Guliyev’in selamlama konuşması sonrası EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Önal Kerkük’ten getirilen toprağı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya hediye etti.

Büyük Türklük Anıtının açılışı sonrası anıt bayraklar konuklar tarafından ziyaret edilirken açılışın hemen devamında Bungalov evlerinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Alanın içerisinde kafe ve restoran, çocuklar için oyun alanları, yürüyüş yolları, bungalov evler, barbekü alanları ve Kayaşehir manzaralı seyir terası bulunuyor. Ayrıca ziyaretçiler için bir gözlem kulesi de inşa edilerek bölgedeki doğal güzelliklerin panoramik şekilde izlenmesine imkan sağlandı. Nevşehir’de bu projeyle konaklamalı orman parkının yerel turizme ve sosyal hayata katkı sağlaması bekleniyor.

Açılış törenine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın ev sahipliğinde Türkmenistan Büyükelçisi Mekân Ishan Guliyev, JAKEM Komutanı İlyas Uysal, EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Önal, Siyasi Partilerin İl Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, devlet kurumlarından yetkililer ve binlerce vatandaş katıldı.