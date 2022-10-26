Cenaze törenine, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Orhan Akın, basın ve medya temsilcileri ile aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi gören Aygül Özçelik, 70 yaşında hayatını kaybetti. Özçelik için Şehir Mezarlığında ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Aygül Özçelik’in cenazesi toprağa verildi.

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