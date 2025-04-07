Turizmciler geçen yıl turizmde yaşanan durgunluğun şehri ve sektörü derinden etkilediğini belirterek bu yıl ise sezonun nasıl geçeceğini kestiremediklerinden yakınıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan turizmci Ahmet Akyüz, geçtiğimiz yıl turizmde yaşadıkları durgunluğun tüm sektörü ve Trabzon’u derinden etkilediğini söyledi. Akyüz "Bu yılın nasıl geçeceğini ise henüz kestiremiyoruz. Ancak, ivme ne tarafa dönerse dönsün hazırlıklı olmalıyız. Eskiden, turizm pastası büyük olduğu için hatalarımız veya illegal çalışanlar gözümüze çarpmıyordu. Pastanın küçülmesiyle birlikte her şey daha görünür hale geldi. Artık hata kabul edemeyecek durumdayız. Bundan sonra her şeyin yasal çerçevede yapılması ve herkesin işini gereği gibi yapması gerekiyor" dedi.

Şehrin turizmden pazar payını artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Akyüz "Sosyal medya fenomenleri, gazeteciler, seyahat acenteleri ve turizm çalışanlarını şehrimize davet ediyoruz. Bu sayede Trabzon’un olumlu bir şekilde tanıtılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, DOKA ve Turizm İl Müdürlüğü gibi kurumlarla iş birliği yaparak şehrin ortak paydasında buluşmayı başardık. Yakın zamanda gerçekleştireceğimiz Katar Trabzon Günleri’nde de bu paydaşlarla birlikte Trabzon Dernekler Federasyonu’nun katkılarıyla Trabzon Turizm Yatırım ve Gastronomi Festivali’ni düzenleyerek farklı ülkelerde pozitif algı oluşturmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki aylarda Dubai Turizm Fuarı’na katılacağız. Ayrıca, sezon öncesinde Arap dünyasının tanınmış fenomenlerini şehrimize davet ederek Trabzon’un tanıtımını daha etkili bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Hepimizin bildiği ve dile getirdiği bir gerçek var; 3 aylık bir turizm sezonu artık bize yetmiyor. Pratik zekâsıyla bilinen insanlarımız bu soruna bir çözüm bulmalı. Artık pansuman tedavilerle bu işin yürümeyeceğini kabul etmeliyiz" diye konuştu.

Ahmet Akyüz, şehir olarak Trabzon’un yapması gereken en önemli işlerden birinin de kış turizmini geliştirmek olduğunu ifade ederek "Kış turizmi olmadan Trabzon’un sıkıntıları hiçbir zaman bitmeyecek. Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun kış için kayak merkezi olabilecek dağ araştırmasında Uzungöl dağlarının, kar kalitesi, doğal pistleri ve hem profesyonel hem de amatör kayakçılar için sunduğu imkânlarla kış turizmi için muazzam bir potansiyele sahip olduğu belirtildi. Dünyada ilk 10’a girebilecek kayak merkezi olması muhtemel yerlerden biri. Bu bölgede oteller hazır, sadece teleferik ve lift sistemlerinin kurulması gerekiyor" şeklinde konuştu.