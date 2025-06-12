Bünyesinde turizm, kuyum, deri, seramik, halı, tekstil, yeme-içme ve madencilik gibi alanlarda 60 markası bulunan Dorak Holding; Türk kültür mirasına sahip çıkmak amacıyla ’Yaşayan İnsan Hazinesi’ unvanını taşıyan el halısı ustası Nuray Kıvanç ile tarihi bir iş birliğine imza attı.

Temelleri 1971 yılında atılan Dorak Holding; uzun yıllardır Türkiye’nin kültürel zenginliğini koruma ve tanıtma konusundaki sorumluluğunu sürdürüyor. Kapadokya’daki tarihi dokunun korunmasından geleneksel zanaatların desteklenmesine kadar pek çok projeye imza atan şirket, şimdi de halı sanatına sahip çıkarak önemli bir misyona öncülük ediyor. Dorak Holding; Türk kültür mirasını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla ’Yaşayan İnsan Hazinesi’ unvanına sahip el halısı ustası Nuray Kıvanç, Dorak Holding ailesine katıldı. Bu özel iş birliği, kültürel mirasa sahip çıkmak ve sürdürülebilir hale getirmek için sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirildi. Anadolu’nun kadim halı dokuma geleneğini yaşatan Nuray Kıvanç; çocuk yaşlarda başladığı bu sanatı hayatının merkezine alarak, klasik motifleri ve unutulmaya yüz tutmuş teknikleri günümüze taşıyor. Onun önderliğinde kurulan ’Nuray Kıvanç Atölyesi’, Kapadokya’da Carpet House’da faaliyet gösterecek ve genç nesil dokumacıların eğitildiği, her halının kimlik ve hikâyeyle dokunduğu özel bir merkez olacak. Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü; "Kültürümüz yalnızca geçmişin mirası değil, geleceğin teminatıdır. Nuray Hanım’ı Dorak Holding çatısı altına katarak, el halısı sanatının yeniden hak ettiği değeri bulmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu; ticari değil, kültürel bir görevdir" dedi.

Nuray Kıvanç ise fabrikasyon üretiminin artması ve ipek maliyeti gibi sebeplerle halı üretiminin yok denecek kadar azaldığını dile getirerek; "Geleneksel Türk halıcılığı, yalnızca bir zanaat değil; Türk milletinin binlerce yıllık kültürel hafızasının somut bir yansımasıdır ve korunmalıdır" ifadelerini kullandı.