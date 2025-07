Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 16 Sivil Toplum Kuruluşundan oluşan Kahta Sivil Toplum Kuruluşu Platformu Peygamber Efendimize yönelik saygısızlık içeren karikatürü yayınlayan dergiyi kınadı.

Kahta Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına basın açıklamasını okuyan Ali Kaya, karikatürlerle kutsal değerleri ve inancı her fırsatta alay konusu ederek saldırmanın sanat ve basın özgürlüğüyle asla bağdaşmadığını söyledi.

Kaya, "Kutsalımıza saldıran zihniyeti kınıyoruz. Yaşadığımız coğrafyada insanlıktan nasibini almamış bir avuç din ve kutsal düşmanı, kirli bir zihniyet her geçen gün farklı şekillerde kutsal değerlerimize hadsiz ve ahlaksızca saldırmaktadır. Bunun en son örneği ise dün hak hukuk bilmeyen ahlaksız bir zihniyet tarafından çıkartılan bir dergi paçavrasının alemlere rahmet olarak gönderilen ulu önderimiz Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (s.a.s.) ve Hz. Musa’ya (a.s) yönelik saygısızlık ve hakaret içeren karikatürlerle saldırmışlardır. Bizlerin canımızdan öte bildiğimiz peygamberlerimizi, kutsal değerlerimizi ve inançlarımızı her fırsatta alay konusu eden karikatürler ile saldırmak asla bir sanat ve basın özgürlüğü değildir. Bu yapılan apaçık bir hadsizliktir. Bu toplumun huzur ve barış ortamını germek için bilinçli yapılan bir provokasyondur. Basını, mizahı ve ifade özgürlüğünü kirli zihinlerine sürekli bir kalkan yapmayı alışkanlık haline getiren bu had bilmez güruhu şiddetle kınıyor ve yaptıklarına karşı dün olduğu gibi bugün de yarın da asla sesiz kalmayacağımızı bilmelerini isteriz. Aziz milletimizin vicdanında derin yaralar bırakan bu ahlaksız ve hadsiz saldırının yanlarına bırakılmayacağına inanıyor ve yetkililerden saldırıları bitmek bilmeyen bu paçavra derginin kapatılmasını talep ediyoruz" dedi.