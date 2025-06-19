Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte ilçe genelinde yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına hız verdi.

Kahta’nın dört bir yanında eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, hem mevcut yollar yenileniyor hem de yeni yerleşim yolları ulaşıma kazandırılıyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "İlçemizin yollarını modernize ederek, siz kıymetli hemşerilerimize daha rahat ve güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için ekiplerimiz yoğun bir mesai yürütüyor. Plan ve program çerçevesinde ilçemizin her noktasında asfalt kaplama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu sayede ulaşım kolaylaşacak, yollarımız daha sağlam ve uzun ömürlü hale gelecek" dedi.

Yakın zamanda ilçenin bazı ana arterlerinde sıcak asfalt çalışmalarına da başlanacağını vurgulayan Başkan Hallaç, "Vatandaşlarımızın güvenliğini ve konforunu önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Kahta genelinde ne yazık ki yollarımızın tamamı bakım ve onarıma ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda, belirlenen bir program doğrultusunda tüm yollarımızı etap etap yenileyeceğiz. Bu doğrultuda, ana ulaşım yollarımız başta olmak üzere çeşitli bölgelerde sıcak asfalt serim çalışmalarına başlayacağız. Amacımız, ilçemizin tüm yollarını daha kaliteli, modern ve uzun ömürlü hale getirmek. Ulaşım daha kolay, yollar daha sağlam olacak. Çünkü halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.

Kahta Belediyesi, alt yapıdan üst yapıya kadar birçok alanda sürdürdüğü yatırımlarla ilçede yaşam standartlarını yükseltmeye devam ederken, yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını da kararlılıkla sürdürüyor.