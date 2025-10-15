Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, S.F. ve A.D. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 94 parça halinde satışa hazır vaziyette toplam 52,85 gram metamfetamin maddesi ve çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.F. ve A.D. isimli şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.