Adıyaman’ın Kahta ilçesinde cadde üzerinde bırakılan valiz, bomba paniğine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yol kenarındaki sahipsiz valizi gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yoğun olan cadde, şüpheli valizden dolayı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin kameraları inceledikten sonra yapılan incelemede valizin boş olduğu görüldü.

Valizden dolayı yapılan çalışmalarda yarım saat trafiğe kapatılan cadde tekrar trafiğe açıldı.