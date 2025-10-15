Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol ve Atık Birimi tarafından anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

15 Ekim Dünya El Yıkama Günü kapsamında Kubilay İlkokulu 2’nci sınıf öğrencileri ziyaret edilerek el hijyeninin önemine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilere el yıkamanın önemi anlatılarak, el yıkamadan önce ve sonra alınan örnekler besi yerlerine ekilerek mikroskopta gösterildi. Öğrencilerle birlikte sabun yapımı etkinliği gerçekleştirilerek her öğrenci kendi sabununu hazırladı.

El hijyeni konusunda sürekli eğitimlerle farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, Kahta Devlet Hastanesi’nin, bu konuda örnek uygulamaları olduğuna dikkat çekti.

Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, "Etkinlik kapsamında öğrencilerimize el yıkamanın önemi anlatıldı. El yıkamadan önce ve sonra alınan örnekler besi yerlerine ekilerek mikroskopta gösterildi. Doğru el yıkama teknikleri uygulamalı olarak öğretildi. El şeklinde tasarlanan ve el hijyenini vurgulayan pankartlar hazırlanarak öğrencilere hediye edildi. Bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Öğrencilerle birlikte sabun yapımı etkinliği gerçekleştirildi ve her öğrenci kendi sabununu hazırladı. Büyüklerin özverili çalışmaları, küçüklerin enerjisiyle birleşince Dünya El Yıkama Günü, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim olarak tamamladı. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kubilay İlkokulu Müdürü Mehmet Cihan Karataş, Müdür Yardımcısı Emrah Yazan ve 2-B Sınıfı Öğretmeni Kübra Batmaz’a teşekkür belgeleri; öğrencilere ise başarı belgeleri takdim edildi.

Etkinliğe, Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı ve Başhekim Yardımcısı Dr. Betül Sertel de katılım sağladı.