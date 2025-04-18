Adıyaman’da ilk defa yapay zeka destekli MR ünitesi Kahta Devlet Hastanesi’nde hizmete girdi.

Kahta Devlet Hastanesi’nde büyük bir yenilik olan 64 kanallı yapay zeka destekli MR cihazı, hızlı ve sessiz çekim özelliğiyle hasta konforunu arttırıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fedli Emre Kılıç, "Adıyaman’ın ilk 64 kanallı, yapay zeka destekli son teknoloji MR cihazı, hastanemizde hizmet vermeye başladı. Bu ileri teknoloji cihaz sayesinde daha hızlı çekim, daha mükemmel görüntü, daha sessiz çalışma, tek pozisyonla tüm vücut görüntüleme ile hastalarımıza üst düzey konfor sunuyoruz. Yeni MR cihazımızın bölgemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Böyle önemli sağlık yatırımlarını bölgemize kazandıran AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.