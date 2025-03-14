Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle halkı bir araya getirmeye devam ediyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ve teşkilat üyeleri, Ramazan Çarşısı’ndaki stantları gezerek esnaf ve vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Protokol üyeleri ayrıca çocuklarla yakından ilgilendi.

Katılımlarından dolayı AK Parti Adıyaman İl Başkanı, Kahta İlçe Başkanı ve teşkilat üyelerine teşekkür eden Başkan Hallaç, "Birlikte olmak ve bu güzel Ramazan akşamlarını paylaşmak bizleri mutlu ediyor. Ramazan Çarşısı’ndaki etkinlikler her akşam saat 20:30’da başlayacak. Tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.