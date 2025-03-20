Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, mahallelerdeki sorunların daha hızlı ve etkin bir şekilde tespit edilerek belediyeye iletilmesi amacıyla 17 mahalle muhtarlığına bilgisayar ve yazıcı desteğinde bulundu.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen istişare toplantısında mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek onların öneri ve taleplerini dinledi. Toplantının ardından 17 mahalle muhtarına, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmeleri için belediye tarafından temin edilen masaüstü bilgisayar ve yazıcılar teslim edildi.

Başkan Hallaç, muhtarların mahallelerde belediye ile vatandaşlar arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi ve belediyemizle vatandaşlarımız arasında en önemli bağdır. Onların daha etkili bir şekilde çalışabilmesi için teknolojik altyapılarını güçlendirmeyi amaçladık. Bu bilgisayar ve yazıcılar sayesinde mahallelerde yaşanan sorunlar anında belediyemize iletilecek ve çözüm süreci hızlanacaktır. Kahta Belediyesi olarak, dijital dönüşüm ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu destek sayesinde muhtarlar daha etkin ve verimli çalışabilecek, mahalle yönetiminde daha dinamik ve çözüm odaklı bir süreç başlatılmış olacak." dedi.