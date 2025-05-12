Adıyaman Kahta Belediyesi, Anneler Günü dolaysıyla Ramazan Çarşısı’nda düzenlediği Üreten Kadınlar Fuarı’nda annelere özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

Canlı müzik programıyla renklendirilen etkinlikte, anneler hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşadı. Programa Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve eşi Fatma Hallaç, çok sayıda anne ve çocuklar katıldı. Başkan Hallaç ve eşi, fuarda stant açan kadın esnafları tek tek ziyaret ederek onlara gül takdim etti. Bu zarif jest, anneler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Başkan Hallaç ayrıca etkinlik alanında bulunan çocuklarla yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi.

Etkinliğe katılan anneler, Anneler Günü’nde kendilerine yönelik gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Böyle özel bir günde hatırlanmanın ve değer görmenin kendileri için son derece anlamlı olduğunu ifade eden anneler, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve eşi Fatma Hallaç’a teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Anne, bir yuvanın kalbi, bir toplumun temeli, bir milletin en büyük güvencesidir. Karşılıksız sevginin ve sonsuz merhametin adıdır anne Yeri doldurulamaz, sevgisi tarif edilemez, emeği ise unutulmaz. Başta evlatları için gecesini gündüzüne katan annelerimiz olmak üzere, şehit annelerimizi, evladına hem anne hem baba olan kadınlarımızı ve yüreğinde anne sevgisi taşıyan tüm kadınlarımızı en içten duygularımla selamlıyor, Bu anlamlı günde düzenlediğimiz etkinliğe katılım sağlayan tüm annelerimize teşekkür ediyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi.