Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesinin yönetim kadrosunda önemli bir değişiklik yaşandı.

Uzun süredir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Bünyamin Balcı’nın yerine, AK Parti belediye encümenlerinden Enver Dinçer atandı.

İlçe halkına en iyi hizmeti sunmak için elinden geleni gayreti göstereceğini belirten Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Enver Dinçer, "Böylesi önemli bir göreve atanmanın büyük bir onurunu yaşıyorum. Bu anlamda hem belediyemize hem de Kahta halkına en iyi hizmeti sunmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Belediye Başkanımız Mehmet Can Hallaç’ın bu anlamda bana duyduğu güveni için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sorumluluğumun bilincindeyim. Bu sorumluluğumu da en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağım" dedi.

Kahta Belediyesi’nin hem idari yapıyı güçlendirmek hem de hizmet kalitesini artırmak adına bu tür yenilikler yapmaya devam edeceği öğrenildi.