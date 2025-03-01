Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, ramazan ayında gerçekleştirilecek etkinlikler ve hizmetler için hazırlıkları değerlendirmek amacıyla Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç başkanlığında, Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Başkan Hallaç, ramazan ayının vatandaşlar için huzurlu ve rahat geçmesi adına tüm hazırlıkların gözden geçirildiğini belirtti.

Belediye Başkanı Hallaç, "Ekiplerimizle birlikte temizlik, zabıta, ulaşım ve Ramazan etkinlikleri başta olmak üzere tüm hizmetleri planladık. Ramazan ayına girmeden önce birim müdürlerimizle bir araya gelerek gerekli değerlendirmeleri yaptık ve çalışmalarımızı şekillendirdik. Kahta Belediyesi olarak, ramazan boyunca vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ramazan ayı boyunca sosyal yardımlardan iftar programlarına, manevi atmosferi güçlendirecek etkinliklerden halk odaklı hizmetlere kadar kapsamlı bir program hazırladık. Bu mübarek ayda birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyecek, ramazanın bereketini hep birlikte yaşayacağız. Tüm hemşerilerimize ve mesai arkadaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.