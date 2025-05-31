Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, kentleşme alanındaki sorunlara çözüm üretmek amacıyla düzenlediği "Marka Şehir Vizyonu: İmar ve Şehircilik Çalıştayı" nın ikincisini yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Çalıştay, Kahta’nın kentleşme sürecine stratejik bir yön kazandırmayı ve ilçeyi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi amaçlıyor.

Kahta Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde yapılan çalıştaya, kamu yöneticileri, akademisyenler, mühendisler, şehir plancıları, mimarlar ve emlak danışmanları gibi birçok uzmandan oluşan geniş bir katılım sağlandı.

Programın açılış konuşmasını, Kahta Belediye Başkan Danışmanı ve Yüksek Harita Mühendisi Ahmet Vechi Yüksek gerçekleştirdi. Aynı zamanda çalıştayın yürütücülüğünü de üstlenen Yüksek’e, koordinatör olarak Kahta Belediyesi Meclis Üyesi ve Mimar Yalçın Özer eşlik etti.

Çalıştayda "Ortak Akıl ile Çözüm Arayışı" ilkesiyle, imar, altyapı, ulaşım ve şehircilik alanlarında karşılaşılan sorunlar ele alındı; çözüm önerileri tartışıldı. Etkinliğin temel amacı, farklı disiplinlerden uzmanların katkısıyla Kahta’nın şehirleşme sürecine yönelik stratejik hedefler ve vizyon geliştirmek olarak açıklandı.

Çalıştayda, imar ve Şehircilik, yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm ilkeleri, kamu-özel sektör iş birliğiyle yapı stoğunun yenilenmesi, kaçak yapılaşma ve imar planlarına aykırı yapılaşma, imar uygulamalarında karşılaşılan sorunlar, altyapı, donatılar ve dirençli şehir yaklaşımları, şehir parkları ve yeşil alanların artırılması, şehir içi tarımsal aktivitelerin teşvik edilmesi, toplu taşıma, bisiklet ve yaya yolları ile kent içi erişilebilirliğin iyileştirilmesi gibi konular ele alıdı.

Katılımcılar, özellikle dirençli şehirler inşa etme, sürdürülebilir kentsel dönüşüm ve kamu-özel sektör iş birliğiyle yapı stoğunun yenilenmesi gibi konulara yoğun ilgi gösterdi.

Yetkililer, çalıştayda elde edilen çıktıların raporlanarak ilerleyen süreçte somut projelere dönüştürüleceğini belirtti.