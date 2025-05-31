Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, TOBB 81. Genel Kurulu kapsamında kurulan yöresel ürün stantları gezisinde Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) standını ziyaret ettiler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ve TOBB Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretine TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, ETSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları, TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu eşlik etti.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın standını ziyaret eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu üyelerine Erzurum’un yöresel ürünleri ikram edildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası standını ziyaret eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetimi, "EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum" kapsamında gerçekleştirilen etkinlik ve organizasyonlar, Palandöken Ekonomi Forum (PEF) ve Unesco’nun Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi’ne Erzurum’un "Gastronomi Şehri" unvanıyla girmesi konuları hakkında da bilgilendirildiler.

TOBB 81. Genel Kurulu öncesinde kurulan yöresel ürün stantlarını gezen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu üyelerine ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın eşlik etti.