Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentteki camilerin dış alanlarında kapsamlı bir temizlik çalışması başlatarak, ibadet alanlarını daha temiz ve hijyenik hale getiriyor.

Bu detaylı temizlik çalışmaları, cami avlularından çevresindeki her noktaya kadar büyük bir titizlikle yürütülüyor, vatandaşlarımızın ibadetlerini en sağlıklı şartlarda yerine getirebilmeleri için titizlikle çalışılıyor.

Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirmeleri amacıyla Kahta Belediyesi, ilçe genelindeki cami avlularında ve çevresinde kapsamlı bir yıkama çalışması yaptı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ramazan ayı dolayısıyla halkımızın daha temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak için Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimizin ilçemizdeki tüm camilerde yıkama çalışmaları gerçekleştirdiğini belirtti.

Başkan Hallaç, "Camiler hem dini ibadetlerin yapıldığı yer, aynı zamanda toplumsal yaşamın merkezi ve huzurun kaynağıdır. Bu nedenle, tüm ibadet alanlarının hijyenik şartlarda olması büyük bir önem taşımaktadır. İbadet merkezlerimizi sadece müftülüklerimizin sorumluluğunda görmüyoruz. Kahta Belediyesi olarak bizler de ümmet bilinciyle kendimizi sorumlu hissediyoruz. Halkımızın huzurlu bir şekilde ibadet edebilmesi için üzerimize düşen her görevi yerine getiriyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin, tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.